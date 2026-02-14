Mercedes domina último día de pruebas

SAKHIR, Bahrein.- Los pilotos de Mercedes Kimi Antonelli y George Russell fueron los más rápidos al final de tres días de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein el viernes.

Antonelli encabezó la sesión de la tarde, sustituyendo a Russell al volante. Russell marcó el ritmo por la mañana, ya que los equipos solo pueden tener un coche en pista durante la prueba.

Hay otros tres días de pruebas programados la próxima semana en Bahrein, después de una discreta prueba de "shakedown" en España el mes pasado.

Russell señaló que Mercedes aún tiene trabajo por hacer antes de la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Barcelona fue muy fluida, y probablemente más fluida de lo que en realidad anticipábamos, en términos de fiabilidad, en términos de rendimiento. Hemos llegado a Bahrein y, en ambos aspectos, hemos dado un paso atrás.

"Tenemos otra prueba, falta un mes para Melbourne. Obviamente estamos muy centrados en el rendimiento, pero también hay que terminar la carrera si quieres pelear por el resultado.