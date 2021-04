"Merecido que Urías tenga oportunidad de ser abridor con Dodgers"

Comienza la temporada 2021 de Grandes Ligas y un pelotero mexicano histórico como Ismael "Rocket" Valdez, dio como favoritos para repetir el título a los Dodgers de Los Angeles, además de destacar al mexicano Julio Urías, quien para el analista, tiene bien merecido ser abridor luego de la campaña en 2020 con el equipo angelino.

"Julio (Urías) rompió la sequía de 32 años sin quedar campeones del mundo (Dodgers) y es merecido que ahora tenga la oportunidad de ser abridor... Julio es una persona preparada, el equipo tiene grandes abridores pero sin duda Julio tiene grandes números en primavera, ahora debe demostrarlo como lo ha hecho en años anteriores", mencionó el expelotero que fue parte de los Dodgers de 1994 a 1999.

Por otro lado para Ismael Valdez, los Dodgers tienen buena rotación y si no caen en la famosa "campeonitis" son favoritos en su división, para llegar al Clásico de Otoño y ¿por qué no? repetir el campeonato de la temporada pasada, algo que no ocurre desde el 2000 cuando lo hicieron los Yankees de Nueva York.

"(Dodgers) Tienen una buena rotación empezando por Kershaw, Bauer, Buehler, Julio Urías y May, tienen gran potencial, son favoritos, espero no caigan en la "campeonitis", está en una división complicada, pero puedo pensar que los Dodgers son los favoritos, lo que me gustaría es difícil, desde el 2000 no se repite un campeón, pero los Dodgers tienen ese temple y esa oportunidad de llegar a la gran final", finalizó.