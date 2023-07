Messi, el gran atractivo en el primer partido de la Leagues Cup

En el papel, el duelo entre el peor equipo de la MLS contra el peor de la Liga MX no sería el más apetecible para ser el primer partido de la Leagues Cup, pero la probabilidad que Lionel Messi salte a la cancha alteró todo ese escenario.

Messi podría presentarse con el Inter Miami el viernes por la noche ante el Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares en México, pero que vive horas bajas y es colista luego de tres fechas en el Apertura local.

Miami es el peor no sólo de la Conferencia Este de toda de la MLS: un punto menos que Colorado, colistas del Oeste.

Gerardo Martino, el nuevo técnico del Inter Miami, dijo que "es probable" que el delantero argentino tenga algunos minutos tras unos cuantos entrenamientos con el club. Tampoco se descarta la participación de Sergio Busquets, otro flamante fichaje que fue compañero de Messi en el Barcelona.

"No estoy descartando el debut de Leo, pero tengo que verlo un entrenamiento más, también ver cómo se siente, tanto él como Busquets", dijo Martino en una entrevista con canal argentino TyC Sports. "Llegaron muy bien los dos, podemos tener la expectativa de verlos el viernes pero no quiero apresurarme en decir algo que no puedo cumplir".

Pero la sola posibilidad de tener a Messi, el siete veces ganador del Balón de Oro al mejor futbolista del año, como protagonista le ha dado otra dimensión a la Leagues Cup.

Con 36 años, la "Pulga" llega tras una rutilante trayectoria en Europa, pero que tuvo un opaco último capítulo dos años en el Paris Saint-Germain, donde fue el foco de los abucheos de la afición del club francés que le señaló por dos eliminaciones en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Después de ganar la Copa del Mundo y al no poder regresar al Barcelona, era el turno de ir a la liga de Estados Unidos a vivir el fútbol de otra manera", dijo Messi cuando en junio reveló sus planes.

Si juega el viernes ante Cruz Azul, Messi atestiguará el primer partido del primer torneo binacional entre México y Estados Unidos en el que participan todos los clubes de ambas ligas.

"Creo que el boleto costaba 30 dólares y ahora cuesta 600, ese es el efecto Messi", dijo el entrenador brasileño de Cruz Azul, Ricardo Ferretti. "Hay un reconocimiento y respeto de los jugadores hacia él, pero cuando entren a la cancha, ahí sí tendrá el respeto, pero veremos de qué cuero salen más correas (quien es mejor)".

El torneo nació en 2019 enfrentando a clubes de ambos países. Cuatro equipos de cada país compitieron en la edición inaugural, disputado en Las Vegas. Otros ocho conjuntos se midieron en 2021 en sedes de Estados Unidos.

El torneo de 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus y el de 2022 tampoco por problemas con la calendarización del Mundial de Qatar, el primero en el invierno boreal.

"La Leagues Cup 2023 significa un antes y un después en la historia no sólo del deporte de nuestra región sino del fútbol mundial", dijo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola. "Para la Liga MX significa acercarnos a lo largo de un mes entero a nuestra gran y creciente afición en Estados Unidos".

La creación de un torneo oficial entre los dos países era una idea que tenía años en gestación.

Además de la Leagues Cup, los dirigentes de la MLS y de la Liga MX crearon la Copa de Campeones que enfrenta a los campeones de cada liga. La primera edición fue en 2018.

Hay planes para que el torneo se realice a partir de ahora en cada verano y algunos dirigentes han dicho que consideran que podría ser el primer paso para una fusión entre ambas ligas después del Mundial de 2026.

En esta edición el torneo comprenderá 77 partidos. Cuarenta y cinco de los 47 equipos serán divididos en 15 grupos de tres clubes cada uno y en esta edición un equipo de cada liga accederá directamente a los dieciseisavos de final.