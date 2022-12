"¿Messi? No podemos generar ciertas expectativas", dice el presidente del Barça

BARCELONA (EFE).- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que estaría "encantado" con el regreso de Leo Messi al club azulgrana, aunque admitió que no se pueden generar "ciertas expectativas".



Así lo comentó en una amplia entrevista en Barça TV en la que repasó muchos aspectos de la actualidad azulgrana. Recordó Laporta que Messi tiene contrato con el PSG y que "todos los culés" se han alegrado por el Mundial conquistado porque "se lo merecía".

Comentó el dirigente que Leo Messi es "el mejor jugador de todos los tiempos" y está convencido de que es culer. "Nos ha dado muchas alegrías y siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como futbolista, no lo sé. A nosotros nos encantaría, pero esto ya se verá", insistió.

En su balance de 2022, Laporta admitió que se ha tratado de un "año duro", pero que tiene la tranquilidad de que con el equipo que el Barcelona tiene se ha "recuperado la alegría del barcelonismo" y que ahora "toca luchar por los títulos".

EL 15 DE ENERO SE SABRÁ QUÉ CONSTRUCTORA SE ENCARGA DEL CAMP NOU

Confirmó que durante la primera quincena de enero se conocerá la empresa que asumirá la reforma del Spotify Camp Nou. "Será un motor transformador del club", augura Laporta, que tiene la prioridad de cumplir los plazos en este proceso.

Laporta aseguró que la financiación del 'Espai Barça' esta resuelta por la confianza depositada tanto por Goldman Sachs como por JP Morgan.

"Es una obra de referencia y todo el mundo quiere tener una participación. Estamos muy satisfechos con el trabajo de los inversores, de todos los actores que nos quieren ayudar", dijo.

CREAR LA SUPERLIGA CON UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO

El presidente azulgrana comentó que debe reformarse el funcionamiento del fútbol europeo. Explicó que la Premier pasará de 5.000 a 7.000 millones de euros en ingresos por derechos televisivos, mientras que LaLiga pasará de 2.000 a 2.700 o menos.

"La UEFA debería estar en nuestra misma mesa, porque queremos hacer la Superliga Europea mediante un diálogo constructivo. Estamos abiertos a hablar con todo el mundo y comprometidos firmemente en la reforma del modelo del fútbol. Calculo que la Superliga será una realidad en un par de años", opinó.

LA ELIMINACIÓN DE LA CHAMPIONS FUE "UN PALO"

En lo deportivo, Laporta admitió que la eliminación de la Champions fue "un palo", justo cuando el club acababa de recuperar "la alegría y la confianza en el proyecto", por eso "la eliminación europea fue un golpe".

El presidente del Barcelona afirmó que el club tiene "la suerte" de tener "al mejor entrenador del mundo", porque "además de tener muchos conocimientos futbolísticos, Xavi va muy alineado con el club".

"Ha superado las expectativas que teníamos en él. La verdad es que conoce mucho el club. Da gusto hablar con él porque relativiza los problemas, transmite optimismo y no ve nada imposible", afirmó.

LAPORTA: "NUNCA HE QUERIDO VENDER A FRENKIE DE JONG"

Aseguró que "nunca" ha querido vender a Frenkie de Jong porque "es uno de los puntales del equipo" y afirmó que "el futuro del equipo" está garantizado con Pedri y Gavi.

Y desveló que Xavi quiere que Sergio Busquets continúe: "Se ha hablado de una posible marcha en invierno, pero queremos que siga con nosotros hasta el final de la temporada. Respetaremos su decisión y le ayudaremos en todo lo que necesite. El Barça es su casa y él decidirá lo que tenga que decidir, pero en el club todos queremos que siga".

Concretó que el Barcelona no tiene previsto realizar ningún tipo de movimiento en este mercado invernal, porque el trabajo se realizó en verano.

"Ahora esperamos que jugadores en los que tenemos muchas esperanzas como Ansu Fati den un paso adelante. Confiamos en que se consigan los objetivos", indicó.

EL BARÇA FEMENINO, UN EQUIPO QUE ENAMORA

En cuanto al equipo femenino, Laporta comentó que el Barça tiene "un equipo que enamora", que practica un fútbol "que gusta mucho" y que es entrenado de manera genial por Jonatan Giráldez.

"El femenino es una referencia deportiva y social. Estamos invirtiendo para que todo siga en esta línea", aseguró el presidente azulgrana.

BALONCESTO: LOS CULERS ESTAMOS ESPERANDO LA EUROLIGA

Sobre el equipo de baloncesto, Laporta dijo que su entrenador (Sarunas Jasikevicius) es un ganador y un luchador que sabe que "todos los culers estamos esperando ganar la Euroliga" de baloncesto.

"El año pasado, pese a llegar con mucha fuerza, no pudimos ganarla, pero este año veo un equipo más dinámico y ganador. Saras tiene toda nuestra confianza. El equipo se ha consolidado", insistió.

EL PAPEL DE SU HIJO GUIM EN LA INTERMEDIACIÓN DE JUGADORES

Laporta se refirió a la presunta intermediación de uno de sushijos (Guim) en la intermediación de jugadores y a respecto dijo que él "no se ha beneficiado de nada del Barça".

"No puedo decirle que trabaje en una cosa u otra, porque ya tiene 25 años y no puedo prohibirle que trabaje en lo que más le gusta: la captación de jóvenes. Él sabe que tiene un límite y que no puede ganar dinero con el Barça. Entiendo que haya gente que quiere darle la vuelta, pero tiene líneas rojas que nunca ha cruzado".

EL ACUERDO CON 'WHITEBIT'

Laporta también abordó el acuerdo con la empresa de criptomonedas 'WhiteBIT', que ha invertido diez millones en el Barça, y comentó que en el club "no son partidarios" de las criptomonedas, debido a que es un mercado muy voluble.

"Cada tres meses revisamos cómo evoluciona su negocio. No irá en la manga de la camiseta y estamos en permanente revisión, pero contentos de que hayan invertido 10 millones en el Barça", dijo.

LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE BARÇA TV

Finalmente habló sobre la situación laboral de los trabajadores de 'Barça TV' y al respecto aseguró que el 28 de diciembre se mantendrá una reunión con Telefónica para buscar soluciones.