Messi se pone en duda para 2026; guiños a Scaloni y Mbappé

BUENOS AIRES (AP) — El astro Lionel Messi mantuvo la duda sobre su participación en el Mundial de 2026; pidió por la continuidad del técnico Lionel Scaloni al frente de Argentina y reveló cómo fue el reencuentro con su compañero de equipo, el francés Kylian Mbappe, en el París Saint Germain.

"No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue", dijo sobre el próximo Mundial el capitán de la Albiceleste en una entrevista difundida el jueves por el diario deportivo Olé de Buenos Aires en su edición digital.

"Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene", acotó.

Messi levantó la Copa del Mundo en Qatar, la primera de su carrera, a los 35 años. Antes del certamen, había dicho que sería su último Mundial.

No obstante, el Diez argentino no cerró del todo la puerta al campeonato que organizarán en forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá en poco más de tres años.

"No me adelanto a nada tampoco... Hoy voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas", reflexionó.

Messi negó que su ciclo en Argentina esté terminado y dio a entender que jugará la Copa América de 2024 en Estados Unidos.

"Un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar de esto, hay que disfrutar esto", adelantó.

En la segunda entrevista que concedió en una semana a un medio de su país tras ganar el Mundial, Messi también se refirió a la continuidad del entrenador Scaloni, quien está negociando con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la renovación del contrato.

"Ojalá termine de firmar y siga. Aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la selección", valoró el astro. "Seguir con este proceso sería espectacular".

Consultado sobre la recepción que tuvo en su club París Saint Germain tras vencer a Francia en la final mundialista, Messi reveló que "hablamos por encima del partido" con su compañero y estrella de Les Bleus, Kylian Mbappé.

"Tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada que se hable de eso", apuntó en referencia al encuentro por el cetro de Brasil 2014, que la Albiceleste perdió ante Alemania.

"Pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario", aclaró.

Por último, Messi adelantó que jugará en marzo los amistosos que disputará Argentina en Buenos Aires para celebrar con sus hinchas el título mundial. Los rivales no fueron confirmados.