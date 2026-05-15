Mets derrotan a Tigres de Detroit

NUEVA YORK.- A.J. Ewing conectó el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas para impulsar la remontada de los Mets de Nueva York, que completaron una barrida de tres juegos sobre los Tigres de Detroit con una victoria 9-4 el jueves.

Ewing, quien fue ascendido antes del primer juego de la serie el martes, disparó un batazo de 405 pies ante el venezolano Keider Montero (2-3) para abrir la tercera entrada. Se fue de 9-3 con tres carreras impulsadas y cuatro bases por bolas contra los Tigres.

Los Mets lograron su primera barrida desde que ganaron tres seguidos a los Filis de Filadelfia en agosto.

Brett Baty conectó un jonrón de dos carreras en el cuarto episodio y Juan Soto añadió un sencillo impulsor que rompió el empate ante Tyler Holton en la quinta, un lanzamiento antes del jonrón de dos carreras de Mark Vientos.

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Hayden Senger ejecutó un squeeze play en la sexta. El dominicano Soto y Marcus Semien la desaparecieron en la séptima y la octava.Nolan McLean (2-2) permitió el jonrón de tres carreras de Gage Workman en la primera entrada, pero trabajó siete episodios y así puso fin a una racha de seis aperturas sin victoria. Admitió seis hits, otorgó tres boletos y ponchó a siete.

El mánager de los Tigers, A.J. Hinch, fue expulsado después de que una revisión de repetición confirmó que Workman fue puesto out en tercera al intentar avanzar con el sencillo de Zach McKinstry en la cuarta entrada, una de cuatro ocasiones en las que una revisión no favoreció a los Tigers.

Montero permitió cuatro carreras y ponchó a dos en cuatro innings y dos tercios.