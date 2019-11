Mexicana Saldaña, nombrada vicepresidenta para organizar JCC

La mexicana Jimena Saldaña fue elegida como vicepresidenta de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), el organismo que se encarga de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de una votación que realizó esta institución en las últimas semanas.

"Mario García de la Torre votó por México para elegir Presidente de la Odecabe para el periodo 2019-2023. Los candidatos son Steve Stoute (Barbados) y Luis Mejía (República Dominicana) al concluir el proceso de elecciones, la mexicana Jimena Saldaña fue electa primera vicepresidenta y Judith Simons (Bermuda), primera vocal del nuevo Comité Ejecutivo de la Odecabe", informó el Comité Olímpico Mexicano en su cuenta de Twitter.

La postulación de Saldaña fue informada la semana pasada por el COM, en la que se añadió que ocuparía el cargo del 2019 al 2023, en caso de ganar, como fue finalmente el resultado de la elección. La asamblea se realizó en el Hotel Wyndham Albrook en Ciudad de Panamá.

Con esta designación, Saldaña será parte la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 2022.

En la asamblea estuvieron presentes Carlos Padilla Becerra, presidente del COM y primer vicepresidente de la Odecabe. Además, la misma Saldaña se desempeña como primera vicepresidenta del COM.