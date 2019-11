Mexicano de los Chargers es suspendido en la NFL por uso de sustancias prohibidas

El jugador de los Chargers, Michael Davis, fue suspendido por la NFL por el uso de sustancias prohibidas. Por lo que el esquinero con ascendencia mexicana no podrá jugar los siguientes dos partidos.

Davis fue protagonista del reciente Monday Night Football disputado en la Ciudad de México, entre los Chargers y Chiefs al ser captado saludando a la bandera mexicana durante el himno nacional previo al juego.

Ante la medida, Tom Telasco, el gerente general de la franquicia de Los Angeles declaró: "Respetamos y apoyamos la decisión de la Liga con respecto a la suspensión de Michael Davis. Michael es una buena persona que cometió un error significativo fuera de la temporada, un error por el cual debe rendir cuentas. Estoy seguro de que Michael crecerá a partir de esta experiencia y, una vez de vuelta, continuará representando a los Chargers y a la NFL de manera positiva".

El CB nació en Los Angeles, pero su madre es mexicana. Además, a los cinco años de edad viajó a México para crecer con su familia materna. Así, adquirió gran parte de la cultura mexicana que actualmente externa con orgullo.

Michael Davis incluso tiene tatuados a importantes personajes mexicanos como Frida Kahlo, Diego Rivera y Emiliano Zapata. Y públicamente ha declarado que "es mexicano".

El castigo para el jugador de los Chargers se refiere a un abuso de sustancias prohibidas antes de la temporada. Hasta el momento no se ha revelado el tipo de sustancia, pero el castigo es efectivo desde ya. Davis no jugará en la Semana 13 y 14 ante Broncos y Jaguars, respectivamente.