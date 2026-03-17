Mexicanos buscan su pase en Concachampions

Esta semana se juega la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde cinco clubes mexicanos están a la caza de su boleto para avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.

Cruz Azul recibe a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc para definir al primer club clasificado a los cuartos de final del certamen. El cuadro celeste ganó la ida 3-2, por lo que luce como el gran favorito a avanzar al siguiente escenario.

Para el miércoles hay mayor acción tricolor en la Concachampions. América recibe en casa al Union de Philadelphia con la ventaja de 1-0, luego de vencer al cuadro de la MLS en su casa y así inclinar un poco la balanza a su favor.

Toluca quiere darle la vuelta al San Diego FC. Los Diablos Rojos abren las puertas del infierno para enfrentar al equipo estadounidense, con el objetivo de revertir el 3-2 que se registró en el Snapdragon y avanzar a la siguiente ronda.

Por último, los Tigres cierran el telón de la participación mexicana el jueves en el Estadio Universitario. El cuadro felino tiene la complicada tarea de remontar un 3-0 que les propinó el FC Cincinnati en la ida.

Estos son octavos de final de la Concachampions

Cruz Azul vs Monterrey

· Día: martes 17 de marzo

· Horario: 21:00 horas

· Transmisión: FOX One

América vs Philadelphia Union

· Día: miércoles 18 de marzo

· Horario: 19:00 horas

· Transmisión: FOX One

Toluca vs San Diego FC

· Día: miércoles 18 de marzo

· Horario: 21:00 horas

· Transmisión: FOX One

Tigres vs FC Cincinnati

· Día: jueves 19 de marzo

· Horario: 19:00 horas

· Transmisión: FOX One

El Universal / SEFC 16/03/26