México, Brasil, Chile y Paraguay, perdonan a la Premier League

Brasil, Chile, Paraguay y México, han perdonado a la Premier League de Inglaterra y ha permitido que sus jugadores tengan actividad en esta Jornada a pesar de no haber acudido con sus selecciones a la Fecha FIFA, como fue en el caso de Raúl Jiménez.

Esto se debe, según el organismo internacional, a qué hay un principio de acuerdo para que en octubre estos jugadores si puedan acudir a los partidos de eliminatoria Mundialista.

El comunicado de la FIFA menciona: "Basado en las señales positivas y el diálogo constructivo que la FIFA ha recibido del gobierno del Reino Unido hacia la ventana de partidos internacionales en octubre, reconociendo que los jugadores no tienen control sobre la situación extrema causada por la pandemia de Covid-19 y las restricciones sanitarias impuestas actualmente y, como una señal de buena fe, buena voluntad y cooperación, las asociaciones miembro de Brasil, Chile, México y Paraguay, en estrecha consulta con la FIFA, han tomado la decisión de retirar sus quejas en relación con los jugadores con sede en Inglaterra y los jugadores destinados a jugar en Inglaterra que no fueron liberados para los recientes partidos internacionales".

"El 8 de septiembre de 2021, el presidente de la FIFA, el presidente interino de la FA y el presidente de la Premier League enviaron una carta conjunta al primer ministro del Reino Unido. El gobierno del Reino Unido está ahora abierto a encontrar una solución razonable con las tres organizaciones, que están trabajando estrechamente juntas con un espíritu de entendimiento mutuo, en interés de todos".

De entrada los países miembros habían pedido que los futbolistas que no viajaron a las eliminatorias no jugaran está Fecha FIFA, pero siendo los más lastimados se ha decidido dar vuelta a esto.

Queda en el aire la postura de Argentina, que vivió una gran polémica con cuatro jugadores que no pudieron actuar en el juego ante Brasil, por las cuestiones sanitarias impuestas en ese país sudamericano y que provocó que el juego de eliminatoria entre las dos potencias de la Conmebol, fuera suspendido apenas a los cinco minutos de iniciado.