México con sorpresas en alineación para enfrentar a Arabia Saudita

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre (EL UNIVERSAL).- No, no será con dos puntas. Y tampoco Rogelio Funes Mori verá minutos, por lo menos no de inicio contra Arabia Saudita. Todo hace indicar que Gerardo Martino volverá a jugar con su clásico parado: 4-3-3, pero presentará una novedad con tintes 100 por ciento ofensivos.

Orbelín Pineda sería la nueva cara del equipo mexicana para el juego de este miércoles en el estadio Lusail, partido que el Tricolor debe de ganar por lo menos por tres goles para seguir con vida en el Mundial de Qatar 2022.

Orbelín, quien juega a préstamos en el AEK de Atenas, Grecia, era de los señalados para no venir a la justa mundialista, al final se subió pero no había visto actividad, hasta ahora. Así, la alineación del equipo mexicano sería la siguiente:

Memo Ochoa en la portería. Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo en la zaga. Edson Álvarez volvería a la contención, y de interiores estarían por la derecha Orbelín y por la izquierda Luis Chávez. Adelante el tridente estaría conformado por Alexis Vega, Henry Martín e Hirving Lozano.

México con un punto, necesita ganar mínimo por tres tantos a los árabes, para asegurar su pase, no importando lo que suceda en el duelo entre Argentina y Polonia.