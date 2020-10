México debe quedar entre los primeros ocho en un Mundial: De Luisa

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que la obligación de la Selección Nacional es quedar siempre entre los mejores ocho de los Mundiales.

"Estamos en la clasificación de la FIFA entre los primeros once, una clasificación debatible, estamos consistentemente entre los primeros 16 en las Copas del Mundo, pero tenemos que estar entre los primeros ocho, y no nada más en lo deportivo, tenemos que estar entre los primeros ocho en lo comercial y económico,y no solo para generar ingresos; si, estar entre los primeros ocho es un gran reto en la varonil y más en lo femenil, donde tenemos décadas de retraso".

De Luisa participó con una ponencia en Sport Innovation Society.

Para que lo económico se dé, De Luisa puso énfasis en qué lo deportivo debe funcionar, y por eso se trabaja para reactivar relaciones con Conmebol y se aspira a volver a participar en la Copa América y Libertadores para el 2024.

"La ventana para tener una Copa Continental de regreso es el 2024, ojalá tengamos está capacidad no a nivel Federación Mexicana de Futbol, sino a nivel Concacaf, Conmebol y apoyados por la FIFA. Nosotros queremos estar en el top mundial, pero necesitamos fogueo".