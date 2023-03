México derrota a Canadá y clasifica a cuartos de final

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana cerró su actividad en el Grupo C del Clásico Mundial de Beisbol y lo hizo con broche de oro al derrotar de forma contundente (10-3) a Canadá y con ello lograr acceder a los cuartos de final.

La novena dirigida por Benjamín Gil se plantó con autoridad en el Chase Field, que de nueva cuenta vibró con el poderío de la novena mexicana que presentó al mismo line up de la victoria ante Estados Unidos.

México desde el comienzo lució dominante desde sus primeros turnos al bat, causando e inaugurando la pizarra tras un hit al jardín derecho de Rowdy Téllez para remolcar a Randy Arozarena y Joey Meneses.

El equipo canadienses tuvo de inmediato una ligera respuesta en la primera entrada, con un sencillo que provocó la primera en contra de José Urquidy, que consiguió un valioso ponche para evitar el empate.

La ofensiva de México no tardó en seguir demostrando su calidad y fue de la mano de Randy Arozarena que logró ampliar su ventaja con doblete en el segundo inning (3-1).

Canadá respondió después de algunos turnos con un cuadrangular solitario en la cuarta entrada, pero de nueva cuenta Randy Arozarena respondió y vacío las bases llevando a la registradora a Austin Barnes, Alek Thomas y Luis Urías para el (6-2) en la pizarra en la sexta entrada.

La séptima carrera llegaría segundos más tarde tras un sencillo de Joey Meneses que remolcó a Randy Arozarena, que en el séptimo inning volvió a conectar para el (8-2).

La increíble tarde de la Selección Mexicana fue cerrada por la llegada de Alek Thomas, tras fly de sacrificio de Alex Verdugo y un cuadrangular en la octava de Rowdy Téllez.