México elimina por tercera vez a Argentina en Mundiales juveniles

Con mucho pundonor, la Selección Mexicana Sub-17 derrotó (4-5) a Argentina en tanda de penaltis, tras empatar (2-2) en tiempo reglamentario, y la eliminó de la Copa del Mundo de Qatar 2025.

A pesar de que todos los pronósticos estaban en su contra, el Tricolor logró dar la campanada y sorprendió al dejar fuera a una de las favoritas para conquistar el trofeo de la FIFA.

México llegó como el peor tercer lugar de la justa mundialista que se está disputando en territorio asiático, mientras que La Albiceleste se había clasificado a los dieciseisavos como la mejor de las 48 selecciones.

Sin embargo, a lo largo del partido, dicha diferencia no se notó y el equipo de Carlos Cariño le jugó al tú por tú a la representante de Sudamérica.

Con dos goles de Luis Gamboa y una gran actuación de Santiago López en la tanda de penaltis, la Selección Mexicana se quedó con la victoria y con el boleto para los cuartos de final del Mundial de la especialidad.

Ahora, el Mini Tri se tendrá que concentrar en su siguiente rival, Portugal, a quien enfrentará el próximo martes 18 de noviembre, en horario todavía por confirmar.

Con el dramático triunfo de México en la Copa del Mundo de Marruecos 2025, surgió el siguiente cuestionamiento:

¿Cuántas veces el Tri ha eliminado a Argentina en la historia de los Mundiales?

A lo largo de la historia de las Copas del Mundo de categorías Sub-17, Sub-20 y, por supuesto, la Mayor, México y Argentina se han visto las caras en 12 ocasiones.

La primera vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Uruguay 1930, donde La Albiceleste le pasó por encima (6-3) al Tri.

Desde entonces, la selección de la Conmebol ha tenido la ventaja en el historial de duelos directos, con un saldo de ocho triunfos, por cuatro del representante de la Concacaf.

Aunque, de las cuatro ocasiones que la Selección Mexicana ha vencido a Argentina, tres han sido en duelos de eliminación directa; una de las victorias se dio en la Fase de Grupos de del Mundial Sub-17 de Chile 2015.

Mientras que las tres eliminaciones se dieron en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Nigeria 1999, con victoria (4-1) de México sobre Argentina; en las semifinales del Mundial Sub-17de Emiratos Árabes 2013 con un 3-0; y la más reciente en los dieciseisavos Mundial Sub-17 de Qatar 2025 en tanda de penaltis (4-5).

Es decir, la Selección Mayor nunca ha podido eliminar a La Albiceleste en la historia de los Mundiales, con un balance de cuatro descalabros (Uruguay 1930, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022)