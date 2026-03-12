México, eliminado

México.- México se despidió del Clásico Mundial de Beisbol con una paliza ante Italia (9-1), que impuso condiciones temprano en el partido y le ganó por tercera vez en su historia. Sí, es su némesis.

La novena tricolor no pudo responder en ningún momento y, con una actuación para el olvido, le dice adiós al sueño mundialista.

La paridad se rompió desde la segunda entrada, cuando Vinnie Pasquantino castigó a Javier Assad con un jonrón por el jardín derecho.

La defensa italiana dominó a México con dobles matanzas en entradas consecutivas y no dio lugar a respuesta en todo el partido.

Los dirigidos por Francisco Cervelli golpearon nuevamente en la cuarta, cuando Jon Berti conectó un elevado entre los jardines izquierdo y central que terminó detrás de la barda... Y lo peor aún estaba por venir.

La quinta tanda fue un desastre para el Tricolor. Brennan Bernardino tomó el lugar de Assad y, con un toque de sacrificio de Dante Nori, Jac Caglianone pasó a la registradora. Ahora sí, el partido ya no estaba al alcance.

México sintió la presión, y un imparable de Jakob Marsee provocó un error defensivo que produjo dos carreras más.

Ya no había combinaciones para pensar: Estados Unidos selló su clasificación con esa quinta carrera y sólo quedaba un boleto disponible.

Aaron Nola cerró su pitcheo con excelencia y fue relevado por Gordon Graceffo, mientras Daniel Duarte tomó la lomita en lugar de Bernardino, pero Pasquantino lo recibió con otro "vuelacercas".

Victor Vodnik lo relevó y, en la séptima, un error del jardinero central Alek Thomas derivó en una carrera de Sam Antonacci. El pelotero de Arizona "compuso" su error con una rola de sacrificio que le dio a México su primera visita a home.

Pero había más en el show de Pasquantino, quien firmó su tercer cuadrangular al comienzo de la octava. Zach Dezenzo fue el encargado de poner el último clavo en el ataúd.

Los espressos terminan por dar la gran sorpresa, al clasificar como líderes invictos en un grupo donde Estados Unidos y México eran los favoritos para avanzar. Ahora, enfrentarán a Puerto Rico en cuartos de final.