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México femenil ya conoce a sus rivales

Tendrá una dura prueba en la fase de grupos del Mundial Sub-20

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
México femenil ya conoce a sus rivales

México.- El camino de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Sub-20 ya está cerca de comenzar, y ya conocen a sus rivales para la primera ronda del torneo internacional a disputarse en Polonia.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para dar a conocer cómo quedaron los grupos para la primera fase de la Copa del Mundo del límite de edad, en el que México se ubica junto a las anfitrionas del certamen.

Las mexicanas comparten el Grupo A con la selección anfitriona: Polonia y también con Argentina y Benin. Un sector que podría ser desafiante para la escuadra nacional.

México arriba con un gran cartel a esta competencia, ya que en 2025 fue subcampeona del Campeonato Femenil de Concacaf de la categoría, al caer 3-2 frente a Canadá en tiempos extras.

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A falta de la confirmación del calendario oficial del Mundial Sub-20, el Tri arrancaría su camino frente a Benín, posteriormente enfrentaría a Polonia y pondría fin a su fase de grupos ante Argentina.

El Mundial comienza el 5 de septiembre del presente año y culmina el 27 del mismo mes. A la justa se dieron cita 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno y será la edición número 12 de esta competencia.

Corea del Norte llega como la actual campeona y como una de las grandes potencias de esta categoría.

GRUPOS COMPLETOS DEL MUNDIAL SUB-20 FEMENIL 2026

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benin

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, Corea del Sur, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: Corea del Norte, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: ESpaña, Nigeria, China, Nueva Caledonia

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