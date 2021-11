México, la peor selección de noviembre, sale del Top 10 de FIFA

El mal momento que vive la Selección Mexicana ya se reflejó en el ranking de la FIFA, siendo la peor selección de noviembre.

Después de varios meses de estar en el Top 10, el Tricolor salió de esa zona y fue la selección que más puestos retrocedió, con cinco y perdió más puntos, 34.16, en este periodo.

De estar en el lugar nueve, México ahora está en el lugar 14, perdiendo hasta la supremacía de la Concacaf, también, que ahora está en manos de los Estados Unidos, que se encuentran en el doceavo sitio.

La punta del ranking de FIFA sigue en manos de Bélgica, y así cerrará el 2019, seguido muy de cerca por Brasil. Francia está en el tercer puesto. Inglaterra y Argentina completan el Top 5.

RANKING FIFA

1 Bélgica 1828.45 puntos

2 Brasil 1826.35

3 Francia 1786.15

4 Inglaterra 1755.52

5 Argentina 1750.51

6 Italia 1740.77

7 España 1704.75

8 Portugal 1660.25 -

9 Dinamarca 1654.54

10 Países Bajos 1653.73

11 Alemania 1648.33

12 Estados Unidos 1647.14

13 Suiza 1642.83

14 México 1638.76

15 Croacia 1620.74

Faltó poco para que los Diablos Rojos abandonasen esa primera plaza en beneficio de Brasil (2ª, =). Pero al no poder pasar del empate contra Argentina, la Seleçao no supo aprovechar las tablas que firmaron los belgas contra Gales.

Justo por debajo, Francia (3ª, =), vencedora de sus dos partidos otoñales, se sitúa muy cerca de un dúo cabecero del que solamente la separan 2,10 puntos.

MÉXICO (14ª, -5), también en baja forma, cae cinco posiciones y sale de un grupo de las 10 mejores al que regresa Países Bajos (10ª, +1), recién clasificada para el Mundial.

Canadá (40ª, +8), que ocupaba el lugar 72º hace un año, ha subido doce meses más tarde al 40º; un peldaño que no alcanzaba desde diciembre de 1996. Pero si los Canucks han escalado ocho posiciones en relación a la clasificación del mes de octubre, otras tres selecciones lo han hecho todavía mejor en este periodo reciente: Guinea Ecuatorial (114ª, +12), Ecuador (46ª, +9) y Togo (125ª, +9).

LOS MÁS Y LOS MENOS

Líder: Bélgica (sin cambios)

Se meten entre las 10 mejores: Países Bajos (10, +1)

Salen del grupo de las 10 mejores: MÉXICO (14, -5)

Total de partidos disputados: 145

Mayor número de partidos jugados: Bangladesh, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Maldivas, MÉXICO, Seychelles, Sri Lanka (3)

Selección que mejoró más en puntos: Ecuador (+31,81 puntos)

Selección que escaló más puestos: Guinea Ecuatorial (+12 puestos)

Selección que retrocedió más en puntos: MÉXICO (-34,16 puntos).

Selección que descendió más puestos: República Centroafricana (-15 puestos).