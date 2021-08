México le roba portero a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- Según información proveniente de la prensa de los Estados Unidos, el portero Sub 20, David Ochoa, ha pedido oficialmente a la FIFA su cambio de Federación futbolística, para dejar de defender los colores de los las Barras y las Estrellas, y jugar para México.

Ochoa defendió al equipo estadounidense, durante varios años, llegando a ser portero titular del cuadro preolímpico, que disputó el pase para los Juegos de Tokio en Guadalajara, hace pocos meses, pero decidió cambiar de aires oficialmente.

El guardameta juega en el Real Salt Lake de la MLS de manera regular, es hijo de mexicanos, pero nacido en Oxnard, California, y no es la primera vez que da el salto entre una federación y otra. Siendo Sub 16 defendió los colores mexicanos en algunos torneos, para después irse a la Sub 23 estadounidense, mas fue seducido y formó parte del equipo "sparring" que utilizó Gerardo Martino para preparar al equipo nacional rumbo a la Copa Oro.

Si todo esto se confirma, Ochoa de 20 años, competirá por el puesto para un próximo ciclo olímpico y también para posibles Mundiales juveniles, si es que se reactivan por parte de la FIFA.