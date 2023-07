México logra dos oros en rifle de aire individual y por equipos de San Salvador

México sumó dos oros este domingo en las finales individuales y por equipo masculinas del tiro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

El deportista norteamericano que más destacó en esta jornada fue Edson Ramírez –quien ya había triunfado hace cinco años en los Juegos de Barranquilla–, quien se adjudicó la presea dorada en la final de los 10 metros.

Con una puntuación final de 248,7, Ramírez, de 22 años, superó con autoridad al guatemalteco Donalson Muñoz (243,2), quien se quedó con la plata, y al venezolano Julio Iemma (222,7).

"La verdad es que toda la final estuve con emociones fuertes. Claro, quizás en mi expresiones no se me notaba pero la verdad es que por dentro estaba que me llevaba... Pero al final todo fue a base de control (y) a raíz de los entrenamientos ese último disparo fue un excelente disparo, salió todo lo que tenía que salir", declaró emocionado Ramírez a EFE, que ya cuenta con experiencia olímpica en Tokio 2020.

Antes de la prueba individual, el equipo masculino de México, formado por el propio Ramírez, Carlos Quezada y Carlos Quintero, ganó el oro con 1870 puntos.

El segundo lugar en el podio fue para Guatemala –que en estos Juegos compite bajo la bandera del organizador del evento, Centro Caribe Sports, por una sanción al Comité Olímpico del país centroamericano– y el bronce para Puerto Rico.

Ramírez consiguió la mejor puntuación individual dentro del cuarteto norteamericano con 629,1.