México margina a los técnicos nacionales, lamenta Alfonso Sosa

El entrenador Alfonso Sosa, quien acaba de ganar con el Atlético San Luis el ascenso del futbol mexicano, aseguró hoy que las oportunidades no son parejas para los estrategas del país, relegados ante los extranjeros.

"A veces el futbol mexicano es injusto con los entrenadores nacionales, les regala oportunidades a los extranjeros y a los de casa los margina. Hay gente que con poco mérito llega a dirigir en la máxima categoría y no pasa nada con ellos, se marchan sin que uno se entere de que dejaron algo bueno", señaló Sosa a Efe.



Sosa tuvo breves lapsos en Primera División al con los Leones Negros y el Necaxa, sin embargo, su reputación radica en la división de ascenso, en la que con tres equipos diferentes consiguió ascensos, incluido el del domingo pasado cuando al frente del San Luis le ganó la final del Clausura a los Dorados del estratega Diego Maradona.



El entrenador campeón del Ascenso, dirigió 35 veces al San Luis desde que los tomara en el Clausura 2018 y ahora se le vuelve a presentar la posibilidad de dirigir en Primera División, como lo hizo en el 2015 con Leones Negros y en el 2016 con Necaxa.



"Se me presenta una oportunidad otra vez, pero es un hecho que mi carrera se ha forjado en la Liga de Ascenso, así que lo tomo con calma, tratando de aprender de los errores para no repetirlos", reveló.



En relación al proyecto del Atlético de Madrid de la liga española que avala al San Luis, Alfonso Sosa destacó que tiene planes en mente, aunque una de las reglas de la institución era no pensar en el futuro hasta que se tuviera el pase en la mano.



"Todos queríamos lo mismo, pero no podíamos adelantarnos, así que no hemos hablado nada aún. Acabamos de salir campeones, vino el festejo y ni siquiera hemos tenido tiempo de sentarnos a planificar. Dicen que vienen jugadores de España, pero no puedo asegurar nada hasta que me lo confirmen", agregó.



San Luis, denominado el 'Atleti mexicano', tiene en su plantilla a 4 jugadores de España, los defensas Unai Bilbao, Enrique López y Pedro Álvarez y el delantero Ian González. El entrenador Sosa consideró que el aporte del cuarteto y aprendió con ellos el manejo de vestuario.



"Parece fácil jugar en el Ascenso en México pero es todo lo contrario y ellos lo constataron, sin embargo fueron enormes como profesionales y personas. La labor que tenía como entrenador era la de unificarlos y me apoyé en la directiva, fue un trabajo en conjunto con la actitud siempre buena de ellos.", concluyó.