México reactiva las Academias de Futbol Femenil

La Federación Mexicana de Futbol ha reactivado el proyecto de las Academias de Futbol Femenil FIFA de la que se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, anunció que en las próximas semanas, en doce sedes donde fueron seleccionadas 20 jugadoras, se realizarán clínicas donde estará presente parte del cuerpo técnico de las distintas Selecciones Femeniles y las mejores podrán nutrir a los equipos nacionales.

"Este proyecto -explicó De Luisa-, inició en enero de 2020. LA FIFA eligió a la FMF para iniciarlo e impulsar el futbol femenil en México. El programa se vio interrumpido por la pandemia, pero previo a ella hubo más de mil niñas seleccionadas. Ahora el proyecto ha sido rediseñado, serán clínicas de futbol que se darán en sedes en donde se seleccionaron a 20 jugadoras. Cuando se termine la pandemia, se seguirá en el sondeo masivo".

Ana Galindo, técnica de la Selección Sub 17 y que participó en la primera parte de las visorias, explicó que el proyecto "ya ha dado satisfacciones. Tenemos a diez jugadoras que salieron en esta selección, que salieron de las academias".

Por su parte, Karla Maya, entrenadora Sub 15, explicó el proceso de las clínicas: "Se llevarán las clínicas durante un fin de semana con las 20 jugadores seleccionadas en doce sedes. Estará una directora técnica, un preparador físico, visor, auxiliar operativo y doctor".

El futbol femenil está en vías de consolidación: Yon de Luisa

Aunque no se acudió al último Mundial Mayor de la categoría y aunque los últimos resultados en Selección no han los óptimos, Yon de Luisa, presidente de la FMF, afirma que el futbol femenil en México está en vías de consolidación: "El ranking que tiene México en el futbol Femenil es el 28, es un lugar en vías de consolidación. Consistentemente en las selecciones varoniles hemos estado en el Top 16 desde el Mundial de 1994, y en el femenil hay mucho por avanzar".

Afirmó que en la Federación, "estamos haciendo lo que se tiene que hacer en cualquier industria para consolidar un proyecto. La Liga MX Femenil se creó hace tres años, los equipos tienen la obligación de empujar al futbol femenil y eso ha dado frutos ya que las jugadoras han llegado a las Selecciones Nacionales y la creación de la categoría Sub 17, apoyará fuertemente en el desarrollo de estas jugadoras".

En lo que se refiere a la mejora de los sueldos y las condiciones de trabajo para las jugadoras, el dirigente mencionó: "Es un proceso que lleva tiempo. El avance deportivo es exponencial. Cuando se dé el avance deportivo de la mano del espectáculo, se dará el interés en mayores patrocinadores y entraremos en círculo virtuoso, si no es que ya estamos en ellos. Habrá más dinero para invertir y eso se verá reflejado en las condiciones de todos, solo jugadoras, sino cuerpo técnico y demás personal".