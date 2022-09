México reitera que quiere ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036

A-AA+

Después de que hace unos días el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) tuvieran los primeros acercamientos para sondear la posibilidad de que nuestro país vuelva a ser sede de unos Juegos Olímpicos, María José Alcalá -titular del organismo mexicano- reitera ese deseo.

"Nos gustaría que México vuelva a ser sede de los Juegos Olímpicos en un futuro", expresó la exclavadista durante un evento panamericano de karate efectuado en el Gimnasio Juan de la Barrera.

Hace unos meses, Marcelo Ebrard -secretario de Relaciones Exteriores- aseguró que la intención del Gobierno Mexicano es albergar la justa en 2036, que es la edición más cercana que aún no tiene sede.

Es por eso que el COM y el COI han iniciado acercamientos.