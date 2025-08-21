México se alista para las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027
Tras ausentarse en las ediciones anteriores, México busca regresar a la Copa Mundial Femenina enfrentando a rivales en las Eliminatorias de Concacaf.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- México ya tiene rivales para las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA en 2027 que se celebrará en Brasil. La Selección Mexicana formará parte del Grupo A en la clasificación.
Para obtener su boleto a la siguiente fase es obligatorio que el tri femenil avance como cabeza de grupo. México compartirá el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses.
El conjunto nacional debería avanzar sin complicaciones y esperar a trascender en la fase de eliminación para así volver a la Copa del Mundo, tras haberse perdido las ediciones de 2019 y 2023 celebradas en Francia y Australia/Nueva Zelanda, respectivamente.
¿Cómo quedaron los grupos en las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027?
Concacaf armó seis grupos de cinco selecciones cada uno. México encabeza el Grupo A y para avanzar deberá ser líder de su sector para así encontrar a las seis selecciones que se sumen a Estados Unidos y Canadá, que ya esperan rivales.
GRUPO A
México
Puerto Rico
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Islas Vírgenes Estadounidenses
GRUPO B
Jamaica
Guyana
Nicaragua
Dominica
Antigua y Barbuda
GRUPO C
Costa Rica
Guatemala
Bermuda
Granada
Islas Caimán
GRUPO D
Haití
República Dominicana
Surinam
Belice
Anguilla
GRUPO E
Panamá
Cuba
Saint Kitts y Nevis
Curazao
Aruba
GRUPO F
Trinidad y Tobago
El Salvador
Honduras
Barbados
