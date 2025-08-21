logo pulso
En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía

Podría enfrentar varios delitos por maltrato a adultos mayores

Por Martín Rodríguez

Agosto 21, 2025 02:29 p.m.
A
Por citatorio, Águeda N., encargada del asilo de ancianos Santa Sofía, comparecerá en septiembre próximo, por los delitos de lesiones en la categoría de agravantes por afectar a personas mayores.

Ella estaba citada para el miércoles 20, pero la audiencia fue diferida por falta de personal del Poder Judicial. Aunque la titular del asilo clausurado en mayo pasado, no se encuentra detenida, deberá acudir nuevamente por citatorio y pudiera ser imputada por los delitos que el Ministerio Público juzgue pertinentes.

Hasta ahora, Águeda tiene derecho a un defensor de oficio, pero al mismo tiempo deberá enfrentar los cargos que le imputan familiares de algunos de los adultos rescatados y trasladados a la denominada "Casa Potosí".

Hasta este jueves, Águeda era la única persona bajo investigación, luego de ser exhibida en videos en redes sociales proporcionando malos tratos a las personas de la tercera edad.

El juez de control definirá su situación jurídica, una vez que acuda al citatorio y aporte lo que a su derecho corresponda. 

