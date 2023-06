México se queda con el tercer lugar en Nations League

A-AA+

LAS VEGAS, EU, junio 18 (EL UNIVERSAL).- México se quedó con el tercer lugar de la Nations league de la Concacaf al derrotar a Panamá por la mínima diferencia (1-0) ante una pobre entrada en el Allegiant Stadium

Prácticamente el triunfo se dio desde los primeros de iniciado el juego, pues Jesús gallardo marcó el primer tanto del encuentro a los 4 minutos tras rematar un centro de Uriel Antuna que la defensa canalera no pudo despejar.

Se espera que con ello se viniera la ofensiva tricolor ante el desconcierto de los centroamericanos, pero todo fue ilusión, pues México se dedico a controlar el balón y con llegadas que poco daño hacían al rival.

Mientras que Panamá parecía que no se jugaba nada, pues su juego fue con salidas lentas y llegadas esporádicas al arco defendido por Guillermo Ochoa, quien tuvo poco trabajo; sólo en una jugada fue exigido, pero se tendió bien para desviar el balón que amenazaba con incrustarse sobre su izquierda

La segunda parte resultó un poco más movida, con el Tri un poco más insistente con la entrada de Orbelín Pineda y Antuna por la banda, pero con resultados magros pues sus jugadas se quedaban en la defensa panameña o eran pases equivocados.

La selección canalera tuvo el empate al 55 luego de una chilena de Anibal Godoy, pero el Var se encargó de anularla por fuera de lugar.

Todavía minutos después se anuló otro gol a Panamá por fuera de lugar; pero los centroamericanos seguían insistiendo.

México tuvo varias llegadas, pero sin resultados a la hora de la definir.

Así el encuentro, al que poca gente asistió y los pocos que pagaron su boleto estaban dormidos o entreteniéndose con algo más, ante el pobre espectáculo ofrecido en la cancha, culminó con la victoria mexicana, que no salva el fracaso en este torneo, en el que se esperaba algo más que un tercer lugar.