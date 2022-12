México se queda sin NFL para 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Lo que temían los aficionados al futbol americano, ha sido confirmado por la NFL.

Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la Liga, ha hecho oficial que no habrá partido de temporada regular en México durante la campaña 2023, debido a las remodelaciones que sufrirá el Estadio Azteca con miras a la Copa del Mundo 2026.

Desde hace unas semanas, había trascendido que esto sucedería, debido a que el Coloso de Santa Úrsula permanecerá cerrado durante varios meses y no habrá manera de tener espectáculo alguno.

De hecho, el América y el Cruz Azul ya preparan su mudanza para la segunda mitad de 2023.

La NFL espera regresar al Estadio Azteca para 2024, aunque no es un hecho.

El más reciente partido de la Liga en el estadio Azteca fue el 21 de noviembre de este año, cuando los 49ers de San Francisco derrotaron a los Cardinals de Arizona (38-10), con cuatro pases de anotación del quarterback -hoy lesionado- Jimmy Garoppolo.