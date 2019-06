México sin lucirse mucho derrota a Canadá en la Copa Oro

Llegó el triunfo 50 para la Selección Nacional Mexicana en la Copa Oro, torneo que domina con 10 campeonatos en la historia, pero en el que hacía por lo menos tres ediciones en las que no tenía un panorama tan tranquilo hacia la siguiente ronda y el invicto de Gerardo Martino se mantiene.

El 3-1 sobre Canadá se da en un partido rocoso, pero que con paciencia el cuadro mexicano logró abrir antes de que finalizará el primer tiempo y llegará la desesperación.

Nada que ver con lo que fue la presentación ante Cuba, pero se mantienen las sensaciones de trabajo en busca de perfeccionar el "plan A", que no es otra cosa más que dominar el sistema de juego base (4-3-3) del entrenador argentino, lo cual camina por ahora sin inconvenientes.

Goles de Roberto Alvarado (39') y doblete de Andrés Guardado (54' y 77') con los que México llegó a seis puntos en su grupo. Y aunque en esta ocasión Raúl Jiménez no logró marcar, su aporte se puede medir al aparecer en los dos primeros tantos del Tricolor, cuando primero rescató un remate para que después viniera "El Piojo" a hacer el primero, y después al presionar la salida de Canadá para que el Principito recuperará el balón e hiciera el segundo.

Luego vino un descuido de Néstor Araujo que abrió la puerta al gol de Lucas Cavallini y aunque subió la tensión para los mexicanos, está se apagó rápido luego de que Guardado marcará el tercero de la noche y el número 12 en su cuenta dentro de la Copa Oro.

El regreso de Edson Álvarez tras superar una lesión en la rodilla derecha fue la buen nota, la salida de Erick Gutiérrez por un problema en el muslo derecho, fue la mala. En este proceso rumbo y en la copa, las lesiones han sido un enemigo constante para Martino...

Se cuentan siete futbolistas con problemas desde los amistosos previos al torneo de la Concacaf. La siguiente parada de México lo lleva a Charlotte, en donde enfrentará a Martinica, que se jugará su pase a la siguiente ronda (pendiente de lo que haga Canadá ante Cuba), pero por ahora, la Selección que dirige "El Tata" Martino ha respondido a distintas exigencias, la de golear como lo hizo en el primer juego de esta copa y la de trabajar un partido trabado por su rival, como lo hizo en Denver.

Seis juegos ganados, seis juegos invictos en la Era Tata.