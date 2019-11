México Sub 17, a semifinales por quinta ocasión en su historia

La Selección Sub 17 avanzó por quinta ocasión en su historia a las semifinales de la Copa del Mundo, al vencer 1-0 a Corea del Sur con anotación de Ali Ávila de remate con la cabeza a los 76 minutos. El próximo rival del Tricolor será Holanda que derrotó a Paraguay.

Esta es la quinta ocasión en el que la Selección Mexicana Sub 17 llega a las semifinales en el Mundial de la especialidad. De las cuatro anteriores, la marca ha sido de tres victorias, por sólo una derrota.

2005. En la Copa del Mundo de Perú 2005, México venció a Costa Rica 3-1, con goles de Efraín Juárez, Ever Guzmán y Carlos Vela. En semifinales se vieron las caras frente a Holanda a los que derrotaron 4-0 con tantos de César Villaluz en dos ocasiones, Héctor Moreno y Ever Guzmán.

2011. En el Mundial del 2011, el MiniTri derrotó en cuartos de final a Francia 2-1, goles de Kevin Escamilla y Carlos Fierro. En semifinales pasaron sobre Alemania 3-2 con los tantos de Julio Gómez (2) y Jonathan Espericueta.

2013. Torneo celebrado en Emiratos Árabes. En cuartos de final, se empató con Brasil a un gol, pero se le venció en serie de penaltis 11-10, con gran actuación del portero Raúl Gudiño.

2015. En el Mundial de Chile, el equipo mexicano pasó sobre Ecuador 2-0 con anotaciones de Claudio Zamudio y Brayan Salazar. En semifinales se cayó 2-4 con Nigeria.