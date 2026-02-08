México Sub-17 golea por 4-0 a San Martín

México firmó un contundente triunfo de 4-0 frente San Martín en su segundo duelo del Premundial Sub-17 de la Concacaf, consiguiendo así su segunda victoria en el certamen y otra goleada más en su camino al Mundial de Qatar 2026.

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda llegó esta tarde a seis unidades en el Grupo A del torneo. En apenas dos juegos, el cuadro tricolor suma 14 goles a favor y ninguno en contra.

Como era de esperarse, el Tri arrancó con la intención de abrir el marcador lo más rápido posible y así fue. Apenas en el minuto 7, Adonai Valdez se encargó de abrir el marcador, luego de aprovechar unas desatenciones defensivas de los caribeños en un tiro de esquina.

Después de la anotación, el equipo mexicano cayó en un pequeño bache que nubló la creatividad de los futbolistas y no lograban meterse con peligro a la zona del cuadro rival.

Cerca del final de la primera parte llegó el segundo tanto de la noche. Carlos Calvillo controló y centró el esférico, todo en una misma jugada que era de gran dificultad técnica, para encontrar a Luis Trujillo, quien cabeceó el balón al arco vacío.

Para la segunda mitad, los mexicanos se vislumbraban más tranquilos que al principio, pero aún así estaban cazando más goles para inflar su ventaja en ese rubro.

El tercer tanto llegó hasta el minuto 64, cuando Calvillo recibió el balón dentro del área y, cuando parecía que dejaba escapar una clara de gol, terminó sacando un disparo raso de zurda que terminó al fondo de la red.

Eliud Sánchez finiquitó el encuentro con un certero remate de cabeza para hacer el cuarto de México.