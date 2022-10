"México tiene que estar en una Copa del Mundo", asegura Pedro López

A-AA+

El entrenador español, Pedro López, tendrá su primera prueba como director técnico de la Selección Nacional de México Femenil frente a Chile en las instalaciones del Club América. En conferencia de prensa, aceptó la exigencia y la responsabilidad de llevar al Tri a una Copa del Mundo, además de hablar sobre el regreso de Charlyn Corral.

"La exigencia de volver a un mundial me parece lógica. Con el cupo que tiene Concacaf, México debe estar en una Copa del Mundo. Sin embargo, marcarme objetivos del 2027 me parece lejano. Prefiero disfrutar contra Chile y después ver qué podemos hacer en los Juegos Centroamericanos, la Copa Oro" declaró.

López, campeón con la Selección Femenina Sub-20 de España, cree que en el partido frente al conjunto sudamericano ya se verá el estilo de juego que quiere implementar en México y lo que quiere proyectar para enganchar a la afición mexicana.

"Las jugadoras me dan confianza y me transmiten que mañana ya se puede mostrar una idea de lo que buscamos. Queremos ser un equipo agresivo, que disfrute en el campo" agregó.

Con su primera convocatoria, el Tri Femenil presenta un balance entre jugadoras de jerarquía, y otras que van a despegar. Para López, es una de las claves para el desarrollo del equipo. "Esa mezcla de juventud y veteranía es necesaria en todos los equipos del mundo. Que estas jóvenes tengan referentes en el vestuario y en el campo, hará crecer a las jugadoras y a la Selección" señaló.

Finalmente, uno de los aspectos más importantes de esta nueva etapa en el combinado nacional femenil, es el regreso de Charlyn Corral después de tres años. Sobre la delantera del Pachuca, que es la cuarta goleadora de la Liga MX con 12 tantos en 15 partidos, el nuevo entrenador dejó en claro que será tomada en cuenta como una más dentro del plantel.

"No quiero que una jugadora tenga más protagonismo que las demás. Es una jugadora normal que ha llegado por méritos a Selección. No puedo diferenciarla del resto" concluyó.