México vence a Costa Rica y avanza a semifinales

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana venció la noche de este sábado a su similar de Costa Rica por marcador 2-0 en duelo disputado en el AT&T Stadium, victoria sufrida que le da el pase a la semifinal de la Copa Oro.

Un primer tiempo para el olvido. Costa Rica fue mejor que el tricolor, el guardameta Guillermo Ocho evitó la caída de su arco con buenas actuaciones.

El técnico Jaime Lozano les habló fuerte durante el descanso para cambiar la forma de jugar.

Al minuto 52, Henry Martín recibe la pelota dentro del área, anticipándose a la marca que no pudo evitar el choque con el jugador mexicano que fue derivado dentro del área, el silbante no dudo en marcar la pena máxima.

Orbelín Pineda tomó la pelota para ejecutar su disparo que hizo estremecer a los más de 60 mil aficionados que se dieron cita para apoyar al tricolor con el grito de gol.

Después del agobio que sufrió Ochoa durante la primer parte, en el complemento paso desapercibido.

En la recta final, México ajustó en medio campo movimientos que le dieron resultado, al minuto 87 Santiago Giménez escapó por la pradera izquierda para mandar un centro al manchón de penal a la llegada trompicada de Erick Sánchez para mover las redes ticas.

Con la victoria México espera rival que saldrá de choque entre las selecciones de Guatemala vs Jamaica que se disputa este domingo.