México vs Arabia Saudita. Cuándo se juega

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana perdió 2-0 ante Argentina en la segunda jornada de la fase de grupos.

Con esta derrota México aún tiene oportunidad de avanzar a los octavos de final.

El partido clave será ante Arabia Saudita, que increíblemente tiene más puntos que el Tricolor.

Además de una victoria ante Arabia Saudita, México debe anotar tres goles, porque actualmente en la diferencia de goles se encuentra con -2.

De igual forma, esperar que Argentina derrote por goleada a Polonia, esta es una de las combinaciones que le favorecen al equipo de Gerardo Martino.

¿Cuándo juega México contra Arabia Saudita?

Miércoles 30 de noviembre

Arabia Saudita vs México

13:00 horas

Estadio Lusail

Transmisión: Azteca 7 y Canal 5

¿Cómo marcha el Grupo C?

Tras la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022 el Grupo C está de esta manera:

1 – Polonia – 4 puntos

2 – Argentina – 3 puntos

3 – Arabia Saudita – 3 puntos

4 – México – 1 punto