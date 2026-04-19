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México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas

Leyendas mexicanas y brasileñas buscan ofrecer un espectáculo memorable para la afición local.

Por El Universal

Abril 19, 2026 02:20 p.m.
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México vs Brasil: Horario y canales para ver el partido de Leyendas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El Estadio Banorte abrirá este domingo sus puertas para convertirse en un punto de encuentro entre generaciones, recuerdos y grandes historias del futbol.

México vs Brasil partido Leyendas: horario y transmisión

El duelo entre las Leyendas de México y las Leyendas de Brasil promete un espectáculo irrepetible en el Coloso de Santa Úrsula, con figuras que brillaron en Copa del Mundo, ligas europeas y torneos continentales. Ronaldinho, Kaká y Adriano regresarán a una cancha mexicana para reencontrarse con el balón y con una afición que nunca olvidó sus mejores años.

Participación de figuras históricas mexicanas y brasileñas

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Del lado mexicano, nombres como Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Rafael Márquez representan distintas épocas, estilos y liderazgos que definieron al Tricolor, quienes buscarán en una tarde especial regalarle un triunfo a sus seguidores.

Cada uno, a su manera, dejó huella en escenarios internacionales y regresa ahora para reencontrarse con el público que los vio crecer, triunfar y consolidarse como referentes históricos.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Leyendas de México vs Leyendas de Brasil?

Fecha: Domingo, 19 de abril de 2026

Sede: Estadio Banorte

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: ViX y TUDN.

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