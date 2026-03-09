México y Brasil se enfrentan en partido Leyendas en Estadio Azteca
Entre los confirmados destacan Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho y Kaká.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Eldomingo 19 de abril será un día bastante especial para el futbol de nuestro país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En punto de las 17:00 horas, el balón rodará en el Estadio Azteca y México y Brasil se enfrentarán en un partido de Leyendas.
El "Coloso de Santa Úrsula" reunirá a los 18 mejores jugadores en la historia del Tricolor y de La Verdeamarela, previo a la Copa del Mundo de 2026.
De momento, todavía no están confirmadas las 36 figuras que participarán en el encuentro.
Aunque, poco a poco, comienzan a revelarse algunos nombres, para que la afición mexicana comience a ilusionarse con la presencia de grandes futbolistas.
Por parte de México, ya es un hecho que Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Miguel Layún, Andrés Guardado y Pável Pardo estarán presentes.
Mientras que, de Brasil, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, Marcelo y Adriano están confirmados para el histórico duelo.
Recientemente, se anunció que otras "cuatro figuras icónicas del futbol se unen al encuentro".
Al Tri, se suman Oribe Peralta y Braulio Luna; a La Verdeamarela, Lúcio y Maicon.
Los cuatro jugadores son auténticas leyendas de sus respectivos países, por lo que su presenciaengalana el partido.
Para dimensionar lo que cada uno representa, basta con echar un vistazo a sus trayectorias.
Oribe Peralta jugó 67 partidos con la camiseta de la Selección Mexicana y marcó 25 goles.
Además, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2011 con la Sub-22 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la Sub-23; en ambos torneos, fue convocado como refuerzo.
Con la Mayor, levantó la Copa Oro y la Copa Concacaf; los dos trofeos en 2015.
El Cepillo representó a México en dos Copas América (2011 y 2016), dos Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018) una Copa Confederaciones (2017).
Por su parte, Braulio Luna portó la camiseta tricolor en 33 goles y contribuyó con dos anotaciones.
De igual forma, conquistó la Copa Oro (1998) con la Selección Mexicana, participó en dos Mundiales (Francia 1998 y Corea-Japón 2002) y una Copa Confederaciones (1997).
Por el lado de Brasil, Lúcio participó en 105 encuentros con su selección y, a pesar de haber sido defensa central, aportó cuatro tantos.
El zaguero disputó tres Copas del Mundo con La Verdeamarela (Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), cuatro ediciones de la Copa Confederaciones (2001, 2003, 2005 y Sudáfrica 2009) y una Copa América (2011).
Fue campeón del Mundial en 2002 y de dos Confederaciones (2005 y 2009).
Mientras que Maicon jugó 76 encuentros con Brasil y marcó siete anotaciones.
Además, formó parte de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; de las Copas América de 2004, 2007 y 2011 (ganó las dos primeras); y de la Confederaciones de 2005 y 2009 que conquistó.
no te pierdas estas noticias
México y Brasil se enfrentan en partido Leyendas en Estadio Azteca
SLP
El Universal
Entre los confirmados destacan Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho y Kaká.
Travis Kelce renueva un año con Kansas City
SLP
EFE
La lesión de Patrick Mahomes podría afectar la ofensiva de los Chiefs
Clásico Mundial: Horario y canales para ver el México vs EU
SLP
El Universal
México venció 16-0 a Brasil con cuatro jonrones y domina el Grupo B en Houston.