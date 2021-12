Mi forma de juego no la voy a cambiar jamás, dice Sambueza en su presentación con el Atlético de San Luis

San Luis Potosí (México), 22 dic (EFE).- El centrocampista argentino Rubens Sambueza, aseguró este miércoles estar listo para poner su talento en favor de su nuevo equipo, el San Luis del fútbol mexicano.

"Es un grupo sano, que da lo mejor, espero aportar un poco de experiencia y cuando me toque estar, darle pausa al equipo; para eso me trajeron", dijo el jugador de 37 años en su presentación.

Con la camiseta del Toluca, Sambueza fue líder de pases para gol en el Clausura 2021 y el Apertura 2021, con seis asistencias en cada uno, sin embargo el nuevo entrenador de los Diablos, Ignacio Ambriz, no lo tomó en cuenta y debió emigrar al San Luis.

Aunque llegó al grupo cuando ya había comenzado la pretemporada, el sudamericano dijo estar ya acoplado a sus compañeros, confiado en ayudar a que el San Luis del entrenador uruguayo Marcelo Méndez sea protagonista en el Clausura 2022.

"Es un club que viene haciendo las cosas bien; tenemos la ilusión de ir por más y no relajarnos", aseveró.

Pese a su edad, Rubens es uno de los futbolistas más técnicos del fútbol mexicano, con un fino toque de balón, exactitud como asistente y personalidad, lo cual pretende confirmar en el Clausura.

"Van a ver a un Sambueza como el que vieron en todos los equipos al que han enfrentado, tenemos la camiseta y la vamos a defender con respeto, a muerte; estoy agradecido por la posibilidad de seguir en el fútbol mexicano, vistiendo otra camiseta importante y con ganas de seguir transcendiendo", agregó.

El San Luis fue duodécimo lugar en el pasado torneo Apertura en el que se clasificó a la repesca que perdió con el Santos Laguna.

El equipo apostará a mantener una buena defensa y conseguir un buen acople entre Sambueza y su compatriota Germán Berterame, empatado como líder de los goleadores del anterior campeonato.

"Me voy a entregar al máximo y a dar lo mejor de mí para ayudar al grupo; salí como el mejor pasador de estos dos torneos y la idea es seguir en el máximo nivel", insistió.

En el Clausura el equipo de Sambueza debutará el próximo 6 de enero como local ante el Pachuca, en el duelo que abrirá el campeonato.

Aquel Rubens intenso, irreverente y entregado que se vio en los otros equipos que defendido en México, se seguirá viendo con la institución sanluisina. Así lo declara el ex de América.

"Creo que mi forma de jugar no la voy a cambiar jamás, me ha llevado a conseguir cosas importantes, estar en clubes importantes".