"Mi intención es estar en Turín", asegura Nadal

París, 2 nov (EFE).- Rafa Nadal, quien acaba de caer en el Masters 1.000 de París-Bercy ante Tommy Paul, dijo que su intención es estar en las Finales ATP de Turín de mediados de noviembre y contó que "nunca" ha necesitado de un psicólogo para jugar al tenis.

"En matemáticas suspendí, así que no sabría decirte porcentajes. Lo que opino es que voy a ir, no veo otro plan en mi cabeza si no ocurre nada de aquí hasta el domingo. Mi intención es estar allí", comentó en declaraciones posteriores a su derrota ante Paul (n.31).

El español refirió que "no tiene nada que perder" en la Copa de Maestros, aunque reconoció que le faltan más partidos en el circuito. "Nunca sabes cuándo será el último, sobre todo a mi edad", volvió a decir, insistiendo en que vive el día a día.

El tenista con más grandes (22) llegaba con varios interrogantes mentales y físicos: fue padre primerizo el pasado 8 de octubre y llevaba sin competir en individuales desde que cayese en los octavos del US Open hace dos meses ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Sin embargo, no quiso buscar excusas para su derrota. "Esto es siempre lo mismo. Si juegas bien, ganas, si no, pierdes. Hubo momentos en los que estaba jugando bien, pero no en los momentos clave", analizó.

Nadal explicó que se midió a un rival que está haciendo una buena temporada y que hoy mostró "buenos golpes" y estuvo "concentrado".

El mallorquín habló sobre la iniciativa de Carlos Alcaraz de acudir a ayuda psicológica para lidiar con la alta competición. Dijo apoyar y entender la idea, aunque él comentó que "nunca" ha recurrido a una terapia para jugar al tenis.

"Es cierto que tuve un episodio de ansiedad en 2015, pero entonces no era un tema de psicólogo, era otra cosa (...) Si tienes ansiedad por otras cosas es algo diferente, se trata de algo más importante".