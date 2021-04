"Mi renovación no depende de él", dice "Tuca" sobre Mauricio Culebro

El técnico de Tigres, Ricardo "Tuca" Ferreti, aseguró que la firma de contrato para la renovación con los felinos no depende de Mauricio Culebro, vicepresidente de los felinos.

"Tuca" comentó que, desde antes de que fuera contratado el exdirectivo de América, ya había llegado a un acuerdo de palabra con la directiva.

"No hay ninguna fecha, con la llegada de Mauricio, viene a aportar y a integrarse a este grupo que ya existe, pero el hecho de que esté apalabrado es desde antes de que él llegara", dijo en conferencia de prensa.

"Empezamos a platicar desde septiembre y es cuestión de tiempo, pero sin que tengamos problemas", agregó.

Descartó que le preocupe el hecho de que todavía no estampe su rúbrica para seguir por lo menos un año más en la institución.

"Me siento bien y tranquilo con lo de mi contrato, creo que ustedes están más preocupados que yo".

"Mi contrato está apalabrado, hoy en día la gente es muy desconfiada. Hay un dicho que ´papelito habla´, pero soy una persona antigua, y me han enseñado que la palabra es más importante que una firma. Dar la palabra lleva el honor, la hombría en que no puedes fallar. Di mi palabra y tengo la palabra de mi directiva", comentó.

Respecto a su recuperación tras ser operado de la cintura, dijo que no le afectará para dirigir lo que resta de la temporada.

"Me siento mejor ahora que antes de la operación, tenía muchos dolores, mucha dificultad para todo hasta para dormir, pero después de la operación me siento bastante bien y hay que tomar un lapso de recuperación", sentenció.