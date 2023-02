Michael B. Jordan recrea la impresionante atrapada de Odell Beckham

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- En 2014, Odell Beckham Jr. hizo una de las atrapadas más impresionantes en la historia de la NFL.

El entonces receptor de los New York Giants recibió un pase de 43 yardas por parte de Eli Manning, pero lo hizo de una manera espectacular que será difícil de olvidar.

Ocho años después, el famoso actor Michael B. Jordan ha recreado la espectacular atrapada de OBJ ante los Dallas Cowboys, en una dinámica con el equipo de la Gran Manzana.

"No voy a mentir: no pensé que serías capaz de hacer algunas de estas atrapadas", declaró entre risas el exquarterback de los Giants.

Michael B. Jordan regresará este 3 de marzo de 2023 como Adonis Creed en la tercera entrega de la saga "Creed".

"Este trabajo es el mayor reto que he asumido de lejos. Hay que aprender a comunicar lo que hay en tu cabeza y transmitir la pasión a la gente", declaró B. Jordan.