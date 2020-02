Míchel dice que la derrota llega en buen momento por el exceso de elogios

El español Míchel, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró este domingo, luego de perder 1-2 ante Morelia en el torneo de Clausura, que la derrota llega en buen momento por el exceso de elogios.

"Cuando uno no consigue ganar y perdemos una racha como la que llevábamos duele, pero nos coloca en nuestro sitio porque había un exceso de elogios para el equipo y esto nos dice que no podemos bajar el ritmo", confesó el timonel en conferencia de prensa.

Pumas era el único equipo invicto en el torneo mexicano, condición que perdieron los dirigidos por el español en el Estadio Olímpico ante Monarcas, situación que Míchel afirmó no se debió a exceso de confianza.

"No tuvimos exceso de confianza, además si la derrota nos impulsa hacia adelante perfecto y si no, nos dice que no somos capaces de aguantar el ritmo que traíamos", explicó el estratega.

Miguel González aclaró que no se refirió a los elogios como los causantes de la primera derrota de su equipo en el certamen.

"No digo que los elogios nos afectarán porque un equipo como el nuestro no se puede detener en la victoria ni en la derrota, sabíamos que no íbamos a estar invictos las 17 fechas, por eso digo que ojalá hubiéramos ganado, pero no siempre se puede", agregó.

El técnico de Pumas resaltó el nivel del Morelia este domingo y mencionó que han demostrado en otros partidos el potencial para pelear de tú a tú contra cualquiera.

"Morelia era de los últimos lugares y nos ganó, por eso digo que los puntos que tenemos no tienen que ver con el rival, los puntos que tenemos son productos de lo que trabajamos y hemos demostrado que podemos pelear con cualquiera", explicó.

A pesar el descalabro el estratega español expuso que no pueden perder el objetivo puesto al inicio de la campaña: llegar a liguilla.

"Nuestro objetivo es llegar a la liguilla, no podemos perder de vista eso y no me fijaré en si ganamos 4-0 o si perdemos, hoy es un borrón, nos equivocamos y no por eso perderemos el camino que hay que seguir para llegar a la Liguilla", concluyó.

Pumas, tercero con 14 puntos, en la octava fecha visitará a los Tigres UANL.