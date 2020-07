Míchel renuncia como DT de Pumas

Los Pumas se quedaron sin entrenador, a un día del arranque del Guardianes 2020. De manera sorpresiva, Miguel González anunció en un video esta mañana de jueves que renuncia, por motivos personales, a la dirección técnica de los auriazules, que debutan el domingo frente al Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

"Seguro que con este material humano, desde la directiva, cuerpo técnico y los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre ha ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón", comunicó el ibérico.

Hay que recordar que durante el torneo pasado, el cancelado Clausura 2020, tuvo que viajar a España de manera improvisada por problemas personales.

Hasta el momento, los Pumas no han comunicado quién se quedaría en el banquillo; todo apunta a que Israel López, quien auxilió al español durante la temporada pasada como representante institucional, se quede de manera interina.

"No me queda más que seguir deseando suerte y estar confiado que, desde España, veré a Pumas campeón. Siempre Goya", cerró González. La directiva, encabezada por Leopoldo Silva y Jesús Martínez, no ha comunicado qué sigue en su proyecto, en el mismo día que los auriazules presentarían su nuevo uniforme.

Los problemas de Míchel

Miguel González 'Míchel' se bajó de un barco que cada día se hunde más. El estratega español anunció su salida de los Pumas a tres días de su debut en el Guard1anes 2020 ante Querétaro.

Según el técnico europeo, "temas personales" fueron el motivo de su repentina salida, pero, ¿qué pudo orillarlo a tomar esa decisión?

Es cierto, Miguel González extrañaba a su familia en España y no estaba satisfecho con la manera en que manejaron la pandemia por coronavirus en México, tema que siempre le preocupó.

Sin embargo, existen otros factores que tampoco favorecieron al "bienestar" de Míchel en México y su relación con el Club Universidad y que también pudieron ser un detonante.

La situación económica de los Pumas no es la mejor, se encuentran en una crisis que podría atentar con el futuro de los Pumas en el Guard1anes 2020.

Directiva y elementos del primer equipo continúan con negociaciones para llegar a un acuerdo salarial "que favorezca a ambas partes", situación que pegó en el ánimo de los futbolistas.

Míchel continuó con el armado del equipo con la incertidumbre de que jugadores como Carlos González, Nicolás Freire, Alan Mozo o Juan Dinenno abandonaran a la institución con el fin de darle un respiro a las finanzas.

No llegaron jugadores de mayor reputación a llenar los huecos que dejaron Pablo Barrera o Victoe Malcorra, echar mano de la Cantera ya parecía una tarea obligada. En su estadía sólo realizó dos debtus (Marco García y Jesús Rivas).

El estratega español terminaba contrato en diciembre y su futuro era incierto; sin embargo, no por eso su salida deja de ser sorpresiva y deja un turbulento momento en los Pumas.