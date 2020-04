Miembro del COI advierte de posibles daños económicos por Covid-19

El miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional (COI) y quien fue el primero en decir que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debían de posponerse, Dick Pound, sostuvo que el organismo debería de planear cómo podría mitigar los daños económicos que se podrían dar para los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022.

"El COI debe considerar las consecuencias generales de la inoportuna posibilidad de que, en el peor de los casos, tanto 2020 como 2022 puedan verse afectados económicamente", dijo Pound al portal Inside the Games.

Pound, exvicepresidente del COI, es uno de los miembros con mayor peso en el organismo que preside el alemán Thomas Bach.

Apenas dos semanas después de que dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían aplazarse, el COI decidió aplazar las Magnas Justas hasta el 2021, por la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

"Si se planifica para el futuro previsible, una organización como el COI debe, como parte de ese proceso, considerar las consecuencias generales de la posibilidad no deseada de que, en el peor de los casos, tanto 2020 como 2022 podrían verse afectados, con una pérdida resultante de ingresos para toda una Olimpiada", sostuvo Pound.

El longevo miembro del COI confía en que el organismo esté analizando todas las opciones para mitigar las pérdidas económicas y también que las Federaciones Internacionales no presionen con gastos al mismo COI.