logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU

Declaraciones se dieron en el Senado mientras el legislador esperaba un elevador, con respuestas breves.

Por El Universal

Abril 27, 2026 06:31 p.m.
A
Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El senador Miguel Ángel Yunes Márquez desmintió la versión difundida en redes sociales de que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa y la de su papá Miguel Ángel Yunes Linares.

Declaraciones del senador sobre la visa

En breve entrevista de medios mientras esperaba un elevador en el Senado, el legislador veracruzano se mostró reacio a responder las preguntas de los reporteros, pero al final accedió a dar declaraciones.

"No tiene sentido (hablar del tema). Tengo mi visa normal. Son cosas que aparecieron en 2024, acabo de ir a Estados Unidos en enero, así te lo pongo, y cuando vuelva a ir les voy a tomar una foto", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Desmentido del audio viral y situación de la visa del padre

Dijo que el audio que se hizo viral en redes sociales de una supuesta llamada telefónica en la que su papá habría dicho que le cancelaron su visa de Estados Unidos y que estarían por cancelar la del senador Yunes Márquez, "es una locura, es de inteligencia artificial".

Ya dentro del elevador, antes de que se cerraran las puertas, el senador aseguró que su padre también tiene visa vigente para entrar a Estados Unidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU
Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU

Miguel Ángel Yunes desmiente cancelación de visa EU

SLP

El Universal

Declaraciones se dieron en el Senado mientras el legislador esperaba un elevador, con respuestas breves.

Guillermo Ochoa define condición para volver al América
Guillermo Ochoa define condición para volver al América

Guillermo Ochoa define condición para volver al América

SLP

El Universal

Actualmente en AEL Limassol, Ochoa analiza su futuro tras posible sexta Copa del Mundo.

Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en Premier
Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en Premier

Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en Premier

SLP

AP

Bruno Fernandes asistió a Sesko para ampliar la ventaja antes del descanso.

Allyson Felix anuncia regreso al atletismo a los 40 años
Allyson Felix anuncia regreso al atletismo a los 40 años

Allyson Felix anuncia regreso al atletismo a los 40 años

SLP

AP

Felix, con 11 medallas olímpicas, retoma su carrera deportiva con el objetivo de competir en 2027.