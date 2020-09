Miguel Herrera defiende a Oribe Peralta, tras el Clásico Nacional

Mientras no se ha escuchado alguna voz dentro del Guadalajara que lo defienda, o al menos intente hacerlo, Oribe Peralta recibe respaldo desde ese club en el que vivió épocas de gloria y hoy lo tiene como habitante en el ojo del huracán.

Miguel Herrera, director técnico del América, no ve extraño que el 'Cepillo' se haya reunido con algunos futbolistas de las Águilas tras el Clásico de clásicos del sábado, en el que los azulcrema se impusieron por la mínima diferencia, gracias a la anotación de Giovani dos Santos.

"Oribe estuvo cinco años en América, se lleva bien con todos", aseguró "El Piojo", en entrevista con ESPN. "Con varios de ellos estuvo en Selección Nacional y los chavos lo buscan".

Antes de abandonar la cancha del Estadio Azteca, Peralta y Uriel Antuna charlaron durante varios minutos con algunos elementos del América, lo que provocó molestia en la afición de las Chivas, que fustigó a ambos en redes sociales.

Lo que más ira provocó fue que intercambiaran camisetas, situación que fue considerada una afrenta por los fanáticos rojiblancos, aunado a que no es recomendable en una emergencia sanitaria como lo que se vive actualmente a causa de la pandemia por Covid-19.

En ese punto en específico, Herrera considera que los jugadores involucrados sí tuvieron que esperar a llegar a los vestuarios "para que la gente no se molestara. Ahí sí creo que debieron hacerlo en otro lugar".

Sobre el rendimiento del América, el carismático entrenador aseguró sentirse satisfecho por lo mostrado sobre el césped del Coloso de Santa Úrsula y con la ilusión de que mejoren, de cara al Clásico Joven del domingo, en el mismo inmueble.

Tras medirse con el Cruz Azul, las Águilas cerrarán tres semanas de clásicos contra los Pumas, el sábado 3 de octubre, también en el Azteca, duelos que son muy relevantes para la afición azulcrema.