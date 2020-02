Miguel Herrera explota contra el arbitraje de la Concachampions

El América apenas rescató el empate en los últimos momentos del partido en Guatemala ante el Comunicaciones, en los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones la noche de este miércoles. Sin embargo el duelo fue muy polémico por el brusco juego de los guatemaltecos y el mal desempeño del silbante.

Tras el partido que finalizó 1-1, Miguel Herrera explotó contra el arbitraje Jair Marrufo, debido a varios errores en penales no marcados, así como permitir un juego violento que pudo haber causado lesiones para los americanistas.

"Ellos obviamente pusieron todo su empeño, su determinación, pero si el arbitraje es un poquito justo, aunque son malísimos, es un partido para ganarlo tranquilo", refirió el técnico. "Teníamos que haber ganado el partido si te marcan dos penales claros... ¿la roja en el primer tiempo? Se quedarían con uno menos casi todo el partido... Es un arbitraje desastroso hoy, si lo agarra un poquito más parado (a Ibargüen) me lo fractura". Y es que el silbante permitió entradas violentas por parte del cuadro guatemalteco, en especial una barrida sobre Andres Ibargüen al minuto 30, cuando el colombiano Andrés Lezcano dio una plancha sobre la pierna de apoyo del atacante americanista, sin que el árbitro juzgara la agresión ni siquiera con tarjeta amarilla. Ibargüen tuvo que salir en camilla para ser atendido.

El técnico mexicano no dudó en recalcar que el trabajo de los árbitros no fue el correcto en el estadio del club guatemalteco. "El rival puso todo su empeño, pero si el arbitraje es un poquito justo, son malísimos estos (árbitros), pero si hubiera sido justo era para ganar tranquilamente el partido. (Marrufo) No es de los mejores árbitros. Es el único 'gringo' que pita en la Concacaf. Si hubiera sido bueno, pitaría en México como su papá (Antonio Marrufo)", expuso en conferencia de prensa.

Los de Coapa visitarán a Rayados ya en actividad de la Liga MX el próximo sábado como parte de la Jornada 7 del Clausura 2020.