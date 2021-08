Miguel Herrera habla sobre las lesiones en Tigres

Cuatro jugadores de Tigres tuvieron que salir por lesión esta noche en el duelo ante Mazatlán FC y de inmediato se encendieron las alarmas en el cuadro universitario.

Para el "Piojo", la única que le sorprende es la de Leo Fernández, quien "venía trabajando de buena manera". Caso contrario a la salida del "Chaka" Rodríguez, que "ya había manifestado que venía cansado por los juegos de la Selección, pero estaba para este juego y nosotros lo necesitamos".

Esperarán los estudios para ver la situación de cada uno de los que salió.

"La humedad y calor hacen que se sofoque más (Luis Rodríguez). Vamos a esperar mañana a que se hagan los análisis. Ya nos tocan semanas largas y desgastantes, hoy tenemos la responsabilidad de cuidarlos y llevarlos", declaró en conferencia Miguel Herrera.

Sobre la situación del trabajo en el día a día, el "Piojo" recalcó que hay acceso a los entrenamientos para que puedan ver las formas de trabajo.

"Ustedes ven el entrenamiento y ustedes ven quien está y quien no, los que trabajan por separado, dependiendo el trabajo y yo los dejo entrar a los entrenamientos. Me sorprende lo de Leo, pero reitero le hemos dado el trabajo y descanso debido al equipo, muchas veces el jugador no quiere decir que se cansa porque quiere jugar", explicó.

Sobre el momento que pasa Nico López en la Liga MX y la ausencia de André-Pierre Gignac, Herrera reiteró que nadie tiene su lugar asegurado.

"No se trata de llenar huecos. André hace cosas trascendentales, pero lo dije desde un inicio, no voy a depender de nadie y ante la ausencia están apareciendo otros. Sabemos que hay nombres importantes, pero todos deben tener la determinación", aseveró.