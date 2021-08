Miguel Herrera lanza contundente mensaje a sus jugadores

Los Tigres de Miguel Herrera hacen su presentación en el Estadio Universitario ante Santos Laguna, situación que entusiasma al "Piojo" aunque la pandemia de Covid-19 siga impidiendo llenos en los estadios.

"Contento, este es un estadio que siempre está alentando, desafortunadamente por la pandemia no hemos podido gozar como estamos acostumbrados. En casa estamos obligados para ganar, por supuesto que se ha hecho una rivalidad importante con Santos, pero vamos con nuestra gente", declaró.

Sin bien Herrera ya tiene su cuadro para enfrentar a los Guerreros (Nahuel, "Chaka", Reyes, Salcedo, Venegas, Vigón, Carioca, Florian, Nico, Aquino y Carlos o Gignac), aún tiene una duda en el ataque felino, por unos estudios que se le realizaron a André-Pierre Gignac.

"Tengo un equipo muy vasto y hay una competencia interna para levantar la mano. A Gignac lo vamos a esperar un poquito, veremos si podemos contar con él. Quiero jugadores dispuestos y él lo sabe, quiere estar pero debemos descartar cualquier cosa (molestia en el tobillo)", explicó.

Fiel a su estilo, el "Piojo" lanzó un mensaje a sus jugadores, dejando claro que la competencia interna es parte de su filosofía.

"Obvio que la afición está acostumbrada a Gignac, pero siempre he dicho que los jugadores están para cumplir y sí él no está al 100, habrá otros que sí. Me da tranquilidad esa situación. El equipo no estuvo bien después de la derrota, hicimos mejor juego contra Toluca que ante Xolos, pero las circunstancias no se dieron. El funcionamiento fue mejor, siempre es bueno sumar", aseveró.

Sobre el Bronce de México en Tokio 2020: "No me enteré del bronce, la verdad era muy de madrugada y teníamos que entrenar temprano, pero contento que México se subió al podio, era muy importante para ellos. Desafortunadamente nos cruzamos con Brasil, hoy el equipo demostró que México fue superior y quiere decir que se lo merecía... Felicidades al Jimmy (Jaime Lozano) y a su equipo de trabajo, a los muchachos y hay que alabarlos. Hay que estar ahí para conseguir un logro y México está levantando uno importante. Sin duda de esta Selección yo vería a tres o cuatro jugadores en Europa o mínimo ya visoreados".