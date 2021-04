Miguel Herrera niega acercamientos con los Tigres

El nombre de Miguel Herrera no deja de sonar en torno al futuro de la dirección técnica de los Tigres de la UANL.

La directiva encabezada por el ingeniero Alejandro Rodríguez y Mauricio Culebro no renovarán a Ricardo "Tuca" Ferretti, por lo que su lugar quedará disponible.

Todo apunta a que el "Piojo" llegue al banquillo felino; sin embargo, él aún niega los acercamientos con la directiva del equipo universitario.

"No tengo nada realmente claro. Cuando sea así hablaré", dijo el examericanista en su arribo a la Ciudad de México, luego de participar en el programa "Tu-Night" con Omar Chaparro, en Los Ángeles, California.

Miguel Herrera en la dirección técnica y Mauricio Culebro como presidente operativo, conquistaron con el América los títulos del Apertura 2018 y la Copa MX Clausura 2019, la relación entre ambos es clave para el arribo del estratega nacional a la Sultana del Norte.

El "Piojo" fue destituido del América, previo al arranque del Torneo Guardianes Clausura 2021. Desde entonces, las ofertas no han cesado para Herrera Aguirre, mismas que ha rechazado en espera de un proyecto que lo llene deportiva y económicamente. El de Tigres, le agrada al director técnico.