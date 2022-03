Miguel Herrera pide que ´Tata´ Martino deje a la Selección

México.- Miguel Herrera no se anda con medias tintas, el técnico de los Tigres pide que Gerardo Martino deje a la Selección Mexicana si su salud no es la mejor en estos momentos.

El "Piojo", extécnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014, considera que si el "Tata" Martino puede viajar a Argentina, también pudo hacerlo a Honduras, para el duelo clasificatorio.

"Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", comentó Miguel Herrera para ESPN.

El estratega mexicano con 20 años de carrera, considera que el 4-3-3 de Gerardo Martino no ha sido el adecuado para esta eliminatoria.

"Para mí, la adaptación a ese 4-3-3 no ha sido la mejor, no se adaptan, arrancaron muy bien, pero sabemos que la eliminatoria es larga, desgastante, corres muchas circunstancias que no ves en los amistosos", agregó Herrera.

Miguel Herrera es un candidato real para tomar las riendas de la Selección Mexicana, en caso de que Gerardo Martino no pueda más.

En 2014 llegó al banquillo tricolor en calidad de "bombero" y se dice listo para hacerlo una vez más.

"Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos", concluyó Herrera.