Miguel Herrera quiere erradicar costumbres del "Tuca" en Tigres

Miguel Herrera aceptó que los Tigres de la UANL no hicieron un buen partido frente a los Xolos de Tijuana, pero se "sacó la casta", y se llevaron el triunfo. Mas lo que busca es erradicar las costumbres que se arraigaron con Ricardo Ferretti.

"No fue un buen partido, pero hubo entrega y determinación, cuando nos acordamos a lo que queremos jugar y comenzamos a tirar centros, las cosas nos salen. Sacamos la casta, hay que corregir sumando. El equipo se entregó y vamos a trabajar, falta mucho para que el equipo sea lo que queremos", comentó.

A Herrera le faltaron varios jugadores, "no nada más los franceses, nos faltan mexicanos, Dueñas ya hizo futbol, luego viene lo de Pacho Meza (se fracturó), y veremos qué vamos a hacer frente a eso. Cuando llegue la gente será más sólidos. Hay que ser más contundentes".

Hay que erradicar las costumbres que el equipo tiene de su anterior técnico: "Este grupo tiene un arraigo de cinco años jugando de la misma forma. A veces agarran la pelota y en vez de arrancar hacia adelante, se quedan con la pelota, tocan y se van hasta el portero".

Sobre el no ocupar a Leo Fernández, por lo que muchas veces se criticó a Ferreti, el Piojo comentó: "Hoy el juego nos exigía hacer otro tipo de cambios. No tenía la pelota entonces no podía meter a un volante ofensivo. Seguro que habrá oportunidad y mostrar porqué se quedó".

DECLARACIONES DE SIBOLDI. Robert Dante Siboldi, técnico de Tijuana, se fue muy dolido por la derrota ante los Tigres, pero tiene esperanza den que su equipo salga adelante en este torneo.

"Hubo entrega, se intentó jugar, tuvimos llegada, nos faltó concluir, pero no me gustó que entramos no confiando en nosotros, respetando demasiado al rival, después del gol en contra hubo reacción, forzamos errores de Tigres en su cancha, pero no alcanzó".

Para el uruguayo, el futbol no fue justo: "Tigres llegó dos veces y nos hizo dos goles, estuvimos cerca de empatar, hubo entrega, y me da esperanza... Me duele mucho perder en casa, pero tengo confianza en que saldremos adelante".

En este torneo, Xolos tratará de ser fuerte de visita: "Sé de la estadística que existe, pero no pienso en ella, eso es más mental que otra cosa. Donde vayamos trataremos salir a proponer para ganar".