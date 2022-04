Miguel Herrera reconoce que Tigres debe seguir mejorando

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Los Tigres ya tienen asegurado su boleto a los Cuartos de Final del Clausura 2022, pero eso no significa que el equipo felino deje de mejorar en detalles que les han faltado este torneo.

Miguel Herrera sabe que sus dirigidos han pulido errores que al principio del semestre les costaba un poco más, sobre todo en el sector defensivo.

"El equipo se ha visto bien, teníamos errores individuales pero ahora el equipo está más sólido. Ha mejorado la defensa, hoy a balón parado ya no nos hacen tanto daño. No somos la mejor defensa pero estamos ahí", dijo el Piojo en conferencia de prensa.

Aunque eso sí, sabe que los Tigres tienen la capacidad para mejorar en la contundencia: "Debemos seguir trabajando la contundencia, la exigencia aquí es mayor; tenemos que ser más contundentes".

Miguel entiende que su equipo suele desgastar a sus rivales en los primeros tiempos, para en los segundos definir el resultado.

"En los primeros tiempos desgastamos a los rivales y en el segundo tiempo ya llegan desgastados mientras nosotros seguimos trabajando de la misma forma, además nuestros revulsivos entran y marcan la diferencia".

El conjunto universitario está de líder en la Liga MX con 32 puntos, luego de haber derrotado el fin de semana al Toluca en el Volcán, donde la afición destacó el trabajo de Herrera en el banquillo. Por ello, el extécnico del América les agradece el impulso que le dan a sus jugadores durante los partidos.

"Estoy contento con lo que veo en la cancha. La conexión no sólo es mía, es de la tribuna con los muchachos. Ellos vienen a alentar a su equipo, por algo son los Incomparables, estamos alentados por la mejor afición de México y de nuestra parte tenemos la responsabilidad de tenerlos contentos", apuntó el Piojo.

Los felinos visitan al Necaxa este martes a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, con la intención de mantener la cima y cerrar el torneo regular en ese sitio.